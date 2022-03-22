Окупанти продовжують формувати та переміщувати резерви з Росії

В ході бойових дій ворог тимчасово утримує сухопутний коридор з окупованим Кримом та блокує вихід до Азовського моря

Російські окупаційні війська продовжують формувати та переміщувати резерви з глибини території РФ до кордонів України. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на північ.

«Завершується двадцять шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. В ході бойових дій ворог тимчасово утримує сухопутний коридор з окупованим Кримом та блокує вихід до Азовського моря. Втративши наступальний потенціал, російські окупаційні війська продовжують формувати та переміщувати резерви з глибини території РФ до кордонів України. У зв’язку з великими безповоротними та санітарними втратами особового складу (зокрема і командної ланки) у збройних силах російської федерації призупинено планове звільнення з військової служби офіцерів, прапорщиків та сержантів», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що військово-політичне керівництво РФ здійснює агресивну пропагандистську діяльність спрямовану на військовослужбовців збройних сил республіки білорусь, щодо необхідності військового вторгнення на територію України.

Також у Генштабі поінформували про ситуацію на різних напрямках. Так, на Поліссі протягом доби противник намагався активізувати ведення наступальних дій на декількох напрямках, зазнав втрат, успіху не досяг. Продовжує ведення повітряної розвідки з метою пошуку оптимальних шляхів покращення свого положення.

На Сіверському напрямку противник активних наступальних дій не веде, продовжує відновлення наступальних спроможностей шляхом введення на територію України додаткових підрозділів, зокрема батальйонної тактичної групи зі складу 90-ї танкової дивізії.

Підрозділи загарбника продовжують обстріли Чернігова та інших населених пунктів, не полишають спроб наступу у напрямку на Бровари, проте, через втрати, успіху у просуванні не мають. Намагаються поповнювати запаси та вести розвідку.

На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводить, продовжує частково блокувати місто Суми, здійснює артилерійські обстріли міста Харків. Підрозділи забезпечення окупаційних військ намагаються відновити ділянку залізниці від міста Валуйки до міста Куп’янськ з метою поліпшення тилового забезпечення угрупування військ.

На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, успіху не мав.

Українськими захисниками та захисницями було відбито 13 атак ворога та знищено 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб (втрати уточнюються).

Оборонці Маріуполя знищили патрульний катер «Раптор» та комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-3».

На Південнобузькому напрямку окупанти перейшли до оборонних дій, здійснюють заходи з відновлення боєздатності, намагаються відновлювати пошкоджену броньовану техніку.

На Миколаївському напрямку, внаслідок контратаки підрозділів Збройних Сил України, противник змушений відступити на невигідні рубежі.

Так, протягом дня, завдяки героїчним діям наших захисників, над містом Макаровом піднято державний прапор України, ворог відкинутий.

Ворожа авіація продовжує ракетно-бомбовими ударами руйнувати об’єкти інфраструктури на території України у Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. При цьому, окупанти продовжують активно використовувати аеродромну мережу республіки Білорусь.

Очікується, що ворог продовжить завдавати підступних ракетно-бомбових ударів та здійснювати артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури України із застосуванням реактивної артилерії, авіації, високоточної зброї та боєприпасів невибіркової дії.