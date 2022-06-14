Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
У результаті нічного авіаудару загинула одна людина
Російські окупанти у ніч на 14 червня завдали ракетного удару по Донеччині. В результаті масованого обстрілу міста і селища Донеччини перетворюються на руїни.
Наслідки ракетного авіаудару показав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.
У результаті ракетного обстрілу Донеччини загинула одна людина, вщент зруйнувані три будинки, 29 пошкоджені.
Як повідомлялося, у ніч на 14 червня ворог обстріляв два райони Дніпропетровської області – Криворізький та Синельниківський. Ударив з «Ураганів» по Апостолівській і Покровській громадах.