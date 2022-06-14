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    Події в Україні

    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото

    У ніч на 14 червня на Донеччині вщент зруйновані три будинки&nbsp; - Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    У ніч на 14 червня на Донеччині вщент зруйновані три будинки 
    фото: Донецька обласна військова адміністрація

    У результаті нічного авіаудару загинула одна людина

    Російські окупанти у ніч на 14 червня завдали ракетного удару по Донеччині. В результаті масованого обстрілу міста і селища Донеччини перетворюються на руїни.

    Наслідки ракетного авіаудару показав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

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    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото
    фото: Донецька обласна військова адміністрація

    У результаті ракетного обстрілу Донеччини загинула одна людина, вщент зруйнувані три будинки, 29 пошкоджені.

    Як повідомлялося, у ніч на 14 червня ворог обстріляв два райони Дніпропетровської області – Криворізький та Синельниківський. Ударив з «Ураганів» по Апостолівській і Покровській громадах.

    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото