Окупанти рівняють із землею міста і селища Донеччини: моторошні фото

У ніч на 14 червня на Донеччині вщент зруйновані три будинки

У результаті нічного авіаудару загинула одна людина

Російські окупанти у ніч на 14 червня завдали ракетного удару по Донеччині. В результаті масованого обстрілу міста і селища Донеччини перетворюються на руїни.

Наслідки ракетного авіаудару показав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

У результаті ракетного обстрілу Донеччини загинула одна людина, вщент зруйнувані три будинки, 29 пошкоджені.

Як повідомлялося, у ніч на 14 червня ворог обстріляв два райони Дніпропетровської області – Криворізький та Синельниківський. Ударив з «Ураганів» по Апостолівській і Покровській громадах.