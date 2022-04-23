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    Події в Україні

    Окупанти розпочали примусову мобілізацію медиків на захоплених територіях

    РФ примусово мобілізує молодь на тимчасово окупованих територіях України - Окупанти розпочали примусову мобілізацію медиків на захоплених територіях
    РФ примусово мобілізує молодь на тимчасово окупованих територіях України

    У разі відмови українських медиків відправлятися на передову російські окупанти погрожують розстрілом

    Російські окупанти розпочали примусову мобілізацію, в тому числі медиків, на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Зокрема, в місті Вовчанськ (Харківська область), молодший медичний персонал примусово відправляють на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим. В разі відмови медикам погрожують розстрілом.

    Також розпочато мобілізаційні заходи щодо молоді з числа місцевого населення на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

    З метою забезпечення мобілізаційних заходів практично повністю перекрито можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Також значно обмежено можливість виїзду в бік РФ.

    В Запорізькій області російські військовослужбовці та співробітники ФСБ шукають людей призовного віку. Повідомляється, що саме вони мають поповнити склад бойових підрозділів РФ на найбільш проблемних напрямках.

    Ці заходи проводяться, незважаючи на переважно проукраїнську налаштованість населення областей та загальну мотивацію чинити опір російським загарбникам.

    Як повідомлялося, Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло список російських воєнних злочинців 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (в/ч 87852) м. Каспійськ у складі 58 армії. Ці військові РФ скоюють вбивства, знущання над мирними жителями України на Запорізькому та Маріупольському напрямках.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти розпочали примусову мобілізацію медиків на захоплених територіях