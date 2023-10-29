Окупанти скинули на Херсонщину понад 30 керованих авіабомб: є постраждалі

Ворог обстріляв правий берег області

У ніч на 29 жовтня російські загарбники скинули 32 керовані авіабомби на Херсонську область. Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Посадовиця зазначила, що ворог активно використовував тактичну авіацію, скидав керовані авіабомби.

За словами Гуменюк, потерпав правий берег вздовж води. Унаслідок атаки є постраждалі.

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Також вона додала, що ворог спрямував на Україну і безпілотники, максимально намагаючись обійти системи ППО.

«Як правило, такі малі партії безпілотників запускають, щоб дізнатися де готові по них працювати», – пояснила керівниця пресцентру.

За її даними, два дрони в Миколаївській області було знищено.

Нагадаємо, російські окупанти вночі намагалися атакувати територію України за допомогою ударних безпілотників типу «Шахед». Усі ворожі цілі знищені силами ППО.

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До слова, триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.