Окупанти скинули на Херсонщину понад 30 керованих авіабомб: є постраждалі
Ворог обстріляв правий берег області
У ніч на 29 жовтня російські загарбники скинули 32 керовані авіабомби на Херсонську область. Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Посадовиця зазначила, що ворог активно використовував тактичну авіацію, скидав керовані авіабомби.
За словами Гуменюк, потерпав правий берег вздовж води. Унаслідок атаки є постраждалі.
Також вона додала, що ворог спрямував на Україну і безпілотники, максимально намагаючись обійти системи ППО.
«Як правило, такі малі партії безпілотників запускають, щоб дізнатися де готові по них працювати», – пояснила керівниця пресцентру.
За її даними, два дрони в Миколаївській області було знищено.
Нагадаємо, російські окупанти вночі намагалися атакувати територію України за допомогою ударних безпілотників типу «Шахед». Усі ворожі цілі знищені силами ППО.
До слова, триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.
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