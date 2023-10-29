Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти скинули на Херсонщину понад 30 керованих авіабомб: є постраждалі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти скинули на Херсонщину понад 30 керованих авіабомб: є постраждалі
Наслідки влучань ворожої армії по житлових кварталах Херсона, 28 жовтня 2023 р.
фото: Херсонська ОВА (ілюстративне)

Ворог обстріляв правий берег області

У ніч на 29 жовтня російські загарбники скинули 32 керовані авіабомби на Херсонську область. Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Посадовиця зазначила, що ворог активно використовував тактичну авіацію, скидав керовані авіабомби.

За словами Гуменюк, потерпав правий берег вздовж води. Унаслідок атаки є постраждалі.

Також вона додала, що ворог спрямував на Україну і безпілотники, максимально намагаючись обійти системи ППО.

«Як правило, такі малі партії безпілотників запускають, щоб дізнатися де готові по них працювати», – пояснила керівниця пресцентру.

За її даними, два дрони в Миколаївській області було знищено. 

Нагадаємо, російські окупанти вночі намагалися атакувати територію України за допомогою ударних безпілотників типу «Шахед». Усі ворожі цілі знищені силами ППО. 

До слова, триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.

Теги: поранення обстріл Херсонщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти б’ють по житлових кварталах: Банкова повідомила про масований удар по Авдіївці
Окупанти б’ють по житлових кварталах: Банкова повідомила про масований удар по Авдіївці
10 жовтня, 17:09
Повітряні сили повідомили, чому Росія тримає паузу в обстрілах
Повітряні сили повідомили, чому Росія тримає паузу в обстрілах
13 жовтня, 17:53
Погана видимість може вплинути на тактичну авіацію ворога, але не на всі на БПЛА
Повітряні сили пояснили, як вплине погіршення погоди на запуск ворожих дронів
27 жовтня, 15:30

Події в Україні

Ворог здійснив ракетний удар по Полтавщині
Ворог здійснив ракетний удар по Полтавщині
Окупанти скинули на Херсонщину понад 30 керованих авіабомб: є постраждалі
Окупанти скинули на Херсонщину понад 30 керованих авіабомб: є постраждалі
День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі
День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі
Нічна атака «Шахедів»: ЗСУ назвали кількість знищених дронів
Нічна атака «Шахедів»: ЗСУ назвали кількість знищених дронів
70 бойових зіткнень. Генштаб поінформував про складну ситуацію на фронті
70 бойових зіткнень. Генштаб поінформував про складну ситуацію на фронті
Росіяни почали використовувати нову версію безпілотника. ISW повідомив деталі
Росіяни почали використовувати нову версію безпілотника. ISW повідомив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Ситуація під Авдіївкою значно погіршилася, можливе оточення – Bild
42K
Новий гігантський стіл Путіна насмішив світ
26K
Політолог пояснив, чому чутки про смерть Путіна шкодять українцям
14K
Таксист, який потрапив у мовний скандал, несподівано заговорив українською
14K
На Волині дівчину засудили за крадіжку сала, вирок здивував
9500
Лавров зробив абсурдну заяву про монстра-Зеленського

Новини

Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
Вчора, 23:53
Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
Вчора, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 05:40

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту