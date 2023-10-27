Повітряні сили пояснили, як вплине погіршення погоди на запуск ворожих дронів

Погана видимість може вплинути на тактичну авіацію ворога, але не на всі на БПЛА

Погана видимість може вплинути на тактичну авіацію ворога, але не на всі на БПЛА

Погіршення погодних умов навряд чи вплине на запуск окупантами БПЛА Shahed, якими вони атакують територію України. Але, осінні тумани і дощі можуть зменшити активність ворожої тактичної авіації. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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На його думку, погана видимість може вплинути й на тактичну авіацію ворога, але не на всі на БПЛА.

«Діяльність тактичної авіації, а також БПЛА, не про «Шахеди» йшла мова, а про безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан", Zala, на них впливають погодні умови. Тактичній авіації значно гірше працювати при поганій погоді. Ну, а безпілотники не бачать, що відбувається там внизу», – пояснив Ігнат.

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Раніше Ігнат пояснив, чому Росія зупинила використання високоточних ракет Х-101.

Спікер зазначив, що при обстрілах критичної інфраструктури всередині України окупантам потрібна далекобійна високоточна зброя.

Триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень. За добу ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.