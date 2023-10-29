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Нічна атака «Шахедів»: ЗСУ назвали кількість знищених дронів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нічна атака «Шахедів»: ЗСУ назвали кількість знищених дронів
ППО знищила всі ворожі безпілотники
фото з відкритих джерел

Окупанти вночі знову атакували Україну за допомогою ударних безпілотників типу «Шахед»

Російські окупанти вночі намагалися атакувати територію України за допомогою ударних безпілотників типу «Шахед». Усі ворожі цілі знищені силами ППО. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни застосували 5 дронів-камікадзе, і всі вони були збиті.

«Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони були знищені», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Як повідомлялося, у ніч проти 29 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО.

Нагадаємо, триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень. 

До слова, погіршення погодних умов навряд чи вплине на запуск окупантами БПЛА Shahed, якими вони атакують територію України. Але,  осінні тумани і дощі можуть зменшити активність ворожої тактичної авіації. 

Раніше Ігнат пояснив, чому Росія зупинила використання високоточних ракет Х-101.

Спікер зазначив, що при обстрілах критичної інфраструктури всередині України окупантам потрібна далекобійна високоточна зброя.

Триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.  За добу ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: росія окупанти зброя інфраструктура населення ворог росіяни

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