Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили повідомили, чому Росія тримає паузу в обстрілах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, чому Росія тримає паузу в обстрілах
фото ілюстративне

Далекобійні ракети Х-101, які можуть летіти з дальністю до 5500 км, росіяни можуть притримати для якихось своїх стратегічних завдань

Російські загарбники накопичують певну кількість ракет, тому не використовують їх зараз так інтенсивно. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. 

«Ймовірно, йде якась пауза, щоб дати можливість промисловості накопичити певну кількість ракет. Це зрозуміло. Вони ж не можуть використовувати їх так інтенсивно без того, щоб випорожнювати ті запаси їхнього стратегічного «НЗ». Зрештою вони в «НЗ» давно залізли», – сказав речник.

Ігнат також припускає, що далекобійні ракети Х-101, які можуть летіти з дальністю до 5500 км, росіяни можуть притримати для якихось своїх стратегічних завдань.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що російська армія накопичує ракети для ударів проти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів. Зазначається, що повітряна тривога в Києві не лунала понад 10 днів, востаннє це було 2 жовтня. Російська армія наразі не атакує столицю ані ракетами, ані безпілотниками, хоча до цього це робила регулярно. У ЗСУ пояснюють: це не тому, що у ворога закінчились ракети. Росія готує масовані атаки, зокрема й по нашій енергетиці. Ймовірно, окупанти очікують значного похолодання у столиці та інших містах, аби завдавати ударів, як це було торік.

Триває 597-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

 

Теги: росія окупанти армія британська розвідка тривога росіяни Юрій Ігнат обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти запустили «шахеди» із території Криму
Окупанти запустили «шахеди» із території Криму
29 вересня, 20:57
Атака дронів на Кіровоградщину та жахливі руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Атака дронів на Кіровоградщину та жахливі руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
28 вересня, 10:22
Цієї зими електропідстанції будуть більш захищені, ніж минолого року
Підготовка до нових атак РФ: енергооб’єкти України отримали кілька видів захисту
27 вересня, 06:24
Торгував російською зброєю та боєприпасами: затримано священника УПЦ МП
Торгував російською зброєю та боєприпасами: затримано священника УПЦ МП
26 вересня, 10:27
Сили оборони завдають окупаційним військам значних втрат
Окупанти контратакували на Мелітопольському напрямку
25 вересня, 09:44
Виступ Зеленського на урочистому засіданні парламенту Канади: повний текст
Виступ Зеленського на урочистому засіданні парламенту Канади: повний текст
23 вересня, 01:04
Таїсія Повалій з мамою
Мати Таїсії Повалій потрапила до психіатрів. Колишній друг співачки розповів деталі
19 вересня, 13:25
Загалом по області зафіксовано 186 ударів
Під ударом газопровід та елеватор: фото наслідків ворожих обстрілів Сумщини
18 вересня, 10:19
ЗСУ повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою
ЗСУ звільнили Кліщіївку на Донеччині
17 вересня, 19:16

Події в Україні

Повітряні сили повідомили, чому Росія тримає паузу в обстрілах
Повітряні сили повідомили, чому Росія тримає паузу в обстрілах
Постачав у РФ обладнання для військових баз: СБУ затримала директора заводу в Дніпрі
Постачав у РФ обладнання для військових баз: СБУ затримала директора заводу в Дніпрі
Депутатка Київради викрила хитрий план Луцького, який пішов у ЗСУ
Депутатка Київради викрила хитрий план Луцького, який пішов у ЗСУ
Ексзаступник міністра юстиції отримав підозру за розтрату 10 млн грн
Ексзаступник міністра юстиції отримав підозру за розтрату 10 млн грн
Масові розстріли Майдану: ДБР завершило розслідування щодо виконавців
Масові розстріли Майдану: ДБР завершило розслідування щодо виконавців
Кум Табачника несподівано пішов у військо. Стала відома причина
Кум Табачника несподівано пішов у військо. Стала відома причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Скандальні заяви Арестовича про жінок: правоохоронці почали розслідування
9006
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8969
Криворізький район здригнувся від вибуху
8160
ХАМАС може виробляти ракети за допомогою водопроводу, побудованого ЄС – The Telegraph
7383
«Це вже не жарти». Лобістам Московської церкви у парламенті зробили останнє попередження
4180
Ізраїль наказав жителям півночі Сектора Гази терміново евакуюватися. ООН різко відреагувала

Новини

Авдіївський напрямок: окупанти намагаються прорватися у п’ятьох місцях
Сьогодні, 06:52
Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня
Сьогодні, 04:54
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
США передадуть Україні велику партію дронів Switchblade
Вчора, 22:16
Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 05:17

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту