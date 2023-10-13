Повітряні сили повідомили, чому Росія тримає паузу в обстрілах

Далекобійні ракети Х-101, які можуть летіти з дальністю до 5500 км, росіяни можуть притримати для якихось своїх стратегічних завдань

Російські загарбники накопичують певну кількість ракет, тому не використовують їх зараз так інтенсивно. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Ймовірно, йде якась пауза, щоб дати можливість промисловості накопичити певну кількість ракет. Це зрозуміло. Вони ж не можуть використовувати їх так інтенсивно без того, щоб випорожнювати ті запаси їхнього стратегічного «НЗ». Зрештою вони в «НЗ» давно залізли», – сказав речник.

Ігнат також припускає, що далекобійні ракети Х-101, які можуть летіти з дальністю до 5500 км, росіяни можуть притримати для якихось своїх стратегічних завдань.

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Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що російська армія накопичує ракети для ударів проти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів. Зазначається, що повітряна тривога в Києві не лунала понад 10 днів, востаннє це було 2 жовтня. Російська армія наразі не атакує столицю ані ракетами, ані безпілотниками, хоча до цього це робила регулярно. У ЗСУ пояснюють: це не тому, що у ворога закінчились ракети. Росія готує масовані атаки, зокрема й по нашій енергетиці. Ймовірно, окупанти очікують значного похолодання у столиці та інших містах, аби завдавати ударів, як це було торік.

Триває 597-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.