Окупанти б’ють по житлових кварталах: Банкова повідомила про масований удар по Авдіївці

Андрій Єрмак: «Наша Авдіївка під масованими ударами російської артилерії та авіації»

Сьогодні, 10 жовтня Авдіївка Донецької області перебуває під масованими ударами російської артилерії та авіації. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Телеграмі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наша Авдіївка під масованими ударами російської артилерії та авіації. Терористи б‘ють по місту, житлових будинках», - зазначив Єрмак.

За його словами, тактика терору і геноциду – це інструмент російської армії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває 594-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень.