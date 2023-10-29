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70 бойових зіткнень. Генштаб поінформував про складну ситуацію на фронті

Діана Гасюк
glavcom.ua
70 бойових зіткнень. Генштаб поінформував про складну ситуацію на фронті
Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 29 жовтня

Триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 жовтня.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, сьогодні вночі, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони було знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новомихайлівка, Катеринівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Берислав, Новоберислав, Козацьке, Одрадокам’янка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 5 атак противника.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Хромового Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили понад 10 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного Донецької області, де силами оборони відбито понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К».

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також артилерійський засіб противника.

Теги: ворог населення озброєння інфраструктура Генштаб авіація окупанти

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