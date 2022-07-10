Рашисти спричинили на Запоріжжі гуманітарну катастрофу

Рашисти спричинили чергову гуманітарну катастрофу на території Запорізької області. Вони перебили магістральний газогін в районі села Мирне Пологівського району. Про це повідомляє «24 канал».

Окупанти не дозволяють відремонтувати газопровід, внаслідок чого великі міста залишилися без газу. Зокрема, це Мелітополь, Енергодар, Токмак, Дніпрорудне, Пологи та інші.

У відключенні РФ звинуватила українську сторону. Звісно, у це ніхто не повірив. Усвідомивши, що злочин приховати не вдається, вони попросили своє керівництво у Москві завезти якомога більше електричних пічок, аби люди могли готувати собі їжу.

Зазначається, що у випадку увімклення всіх електропічок, вслід за газовою мережею можуть полетіти і трансформатори.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники, які перебувають на Запорізькій атомній електростанції, збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

До слова, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.