Окупанти у Новій Каховці влаштували перестрілку між собою – Віталій Кім

Представники ОРДЛО та росгвардійці обстріляли один одного

Кім повідомив, що російські військовослужбовці масово відмовляються від участі у війні в Україні

Представники ОРДЛО та росгвардійці влаштували перестрілку в тимчасово окупованій Новій Каховці. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Кім повідомив, що російські військовослужбовці масово відмовляються від участі у війні в Україні. Водночас ті, хто погоджуються, насправді їдуть сюди заради мародерства.

Крім того, начальник Миколаївської ОВА розповів, що росіяни починають мародерити ще на російській території – на власних військових базах.

Раніше у Миколаєві рашисти нанесли удар по одному з районів, є постраждалі.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з мирним населенням у селищі Борова Ізюмського району Харківської області. За попередніми даними, загинуло семеро осіб.

У Василівці, що в Запорізькій області, в результаті артилерійського обстрілу з боку російських загарбників, загинула одна людина, ще п'ятеро – отримали поранення.