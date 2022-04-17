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    Події в Україні

    Окупанти у Новій Каховці влаштували перестрілку між собою – Віталій Кім

    Представники ОРДЛО та росгвардійці обстріляли один одного - Окупанти у Новій Каховці влаштували перестрілку між собою – Віталій Кім
    Представники ОРДЛО та росгвардійці обстріляли один одного
    фото з відкритих джерел

    Кім повідомив, що російські військовослужбовці масово відмовляються від участі у війні в Україні

    Представники ОРДЛО та росгвардійці влаштували перестрілку в тимчасово окупованій Новій Каховці. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

    Кім повідомив, що російські військовослужбовці масово відмовляються від участі у війні в Україні. Водночас ті, хто погоджуються, насправді їдуть сюди заради мародерства.

    Крім того, начальник Миколаївської ОВА розповів, що росіяни починають мародерити ще на російській території – на власних військових базах.

    Раніше у Миколаєві рашисти нанесли удар по одному з районів, є постраждалі.

    Нагадаємо, російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з мирним населенням у селищі Борова Ізюмського району Харківської області. За попередніми даними, загинуло семеро осіб.

    У Василівці, що в Запорізькій області, в результаті артилерійського обстрілу з боку російських загарбників, загинула одна людина, ще п'ятеро – отримали поранення.

    Теги: росія окупанти війна УДАР ОРДЛО Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти у Новій Каховці влаштували перестрілку між собою – Віталій Кім