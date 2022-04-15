Артобстріл у Запорізькій області: одна людина загинула, п'ятеро поранені

Під час обстрілу було пошкоджено кілька жилих будинків у центрі міста та приватний сектор

У Василівці, що в Запорізькій області, в результаті артилерійського обстрілу з боку російських загарбників, загинула одна людина, ще п'ятеро – отримали поранення. Пошкоджено залізничне депо. Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф'єв у Телеграм.

«У результаті артилерійського обстрілу міста Василівка з позицій збройних сил Російської Федерації, що ймовірно, розташовані в смт. Михайлівка та с. Орлянське, було пошкоджено кілька жилих будинків у центрі міста та приватний сектор (так звана «колхозка»), знищено продуктовий магазин та пошкоджено депо на залізничній станції «Таврійськ». Внаслідок російського обстрілу одна людина загинула, а п'ятеро отримали поранення», – йдеться у дописі.

Також, за наявною інформацією, представник ЗС РФ планує 15 квітня відправити ЗМІ окупаційних військ на територію Василівки. Мета – створювати для федерального телебачення російської федерації пропагандистські матеріали, що повинні дискредитувати ЗС України.

Нагадаємо, окупанти обстріляли фосфорними бомбами село у Запорізькій області. Також російські війська сьогодні, 15 квітня, обстріляли з мінометів прикордонників в районі населеного пункту Сеньківка на Чернігівщині.