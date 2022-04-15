Рашисти обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню: є загиблі

Точні дані про кількість постраждалих уточнюються

У Миколаєві рашисти нанесли удар по одному з районів, є постраждалі. Про це повідомила у своєму телеграм-каналі голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

«Падлюки знов гатять по житловим кварталам Миколаєва!» – написала у своєму телеграм-каналі Ганна Замазєєва.

Голова Миколаївської обласної ради лише повідомила, що удари нанесли туди, де немає жодних військових об’єктів і постраждали цивільні.

Інформацію підтвердив Сергій Братчук, речник Одеської військової адміністрації. Точні дані про кількість постраждалих уточнюються.

За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку противник намагається закріпитися – провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з мирним населенням у селищі Борова Ізюмського району Харківської області. За попередніми даними, загинуло семеро осіб.

У Василівці, що в Запорізькій області, в результаті артилерійського обстрілу з боку російських загарбників, загинула одна людина, ще п'ятеро – отримали поранення.