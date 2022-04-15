Харківщина: рашисти обстріляли евакуаційні автобуси, семеро загиблих

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни

Російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з мирним населенням у селищі Борова Ізюмського району Харківської області. За попередніми даними, загинуло семеро осіб. Про це повідомляє прокуратура Харківської області в Telegram.

«За даними слідства, 14 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними мешканцями в смт Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинуло 7 осіб. Ще 27 людей отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, жителі Донеччини та Луганщини у п’ятницю, 15 квітня, матимуть змогу евакуюватися чотирма потягами з Покровська та Лозової. До слова, протягом 14 квітня через дев’ять гуманітарних коридорів на сході України вдалося виїхати 2557 людям. Російські війська не забезпечили режиму тиші для евакуації цивільних.