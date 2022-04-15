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    Події в Україні

    Харківщина: рашисти обстріляли евакуаційні автобуси, семеро загиблих

    Внаслідок обстрілу 27 людей отримали поранення - Харківщина: рашисти обстріляли евакуаційні автобуси, семеро загиблих
    Внаслідок обстрілу 27 людей отримали поранення
    фото: Офіс Генерального прокурора

    Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни

    Російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з мирним населенням у селищі Борова Ізюмського району Харківської області. За попередніми даними, загинуло семеро осіб. Про це повідомляє прокуратура Харківської області в Telegram.

    «За даними слідства, 14 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними мешканцями в смт Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинуло 7 осіб. Ще 27 людей отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

    Нагадаємо, жителі Донеччини та Луганщини у п’ятницю, 15 квітня, матимуть змогу евакуюватися чотирма потягами з Покровська та Лозової. До слова, протягом 14 квітня через дев’ять гуманітарних коридорів на сході України вдалося виїхати 2557 людям. Російські війська не забезпечили режиму тиші для евакуації цивільних.

    Читайте також: Евакуація на 15 квітня: Україна погодила дев'ять гуманітарних коридорів
    Теги: росія окупанти війна обстріл Харківщина Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Харківщина: рашисти обстріляли евакуаційні автобуси, семеро загиблих