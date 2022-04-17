Працівники ЗАЕС послали вслід за російським кораблем співробітників «Росатому»

ЗАЕС була захоплена в ніч на 4 березня

Російські атомники прибули до Енергодара на чолі з головним інженером ростовської АЕС Андрієм Горбуновим

У суботу, 16 квітня, на Запорізьку атомну електростанцію, яка тимчасово перебуває під контролем російських військових, прибула чергова бригада співробітників «Росатому». Про це йдеться у повідомленні «Енергоатому» у Telegram.

«На Запорізьку атомну електростанцію прибула чергова бригада росатомівських «туристів» на чолі з головним інженером ростовської АЕС Андрієм Горбуновим», – йдеться у дописі.

За інформацією «Енергоатому», російські атомники приїхали на заміну попередній бригаді, але не зрозуміло чи «для забезпечення безпеки української станції», чи, може, просто як туристи.

«Працівники «Енергоатома» на цей факт відреагували стисло й емоційно: Горбунова, Ліхачова (гендиректора «Росатома») та іже з ними послали за роSSійським кораблем «Москва» – поки цілі», – йдеться у коментарі.

Відомо, що ЗАЕС була захоплена в ніч на 4 березня. З того дня атомна станція й Енергодар перебувають під контролем російських військових. Міністерство енергетики та керівництво «Енергоатому» неодноразово зверталися до міжнародної спільноти щодо неприпустимості перебування на ядерному об’єкті російської армії.

Нагадаємо, «Енергоатом» підрахував збитки від обстрілів рашистів Запорізької АЕС. Було встановлено, що окупанти, які обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, завдали шкоди на 18,3 млрд грн.