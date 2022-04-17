Чотири країни захотіли придбати ракети «Нептун» після затоплення крейсера «Москва»

Серед перших, хто може отримати українські ракети – Індонезія

Після того, як ракетами «Нептун» потопили російський військовий корабель, 4 країни виявили бажання придбати такі ракети. Про це повідомляє The Washington Post.

«Для українців, якщо вони змогли потопити цей корабель або пошкодити його власними ракетами «Нептун», це, по-перше, предмет гордості та корисний військовий потенціал. Оскільки вони зможуть тримати російський флот у страху», – сказав старший радник програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан.

Серед перших, хто може отримати українські ракети – Індонезія. Утім, є занепокоєння, що Україна не має достатньо зброї для власних потреб.

Нагадаємо, 13 квітня флагман Чорноморського флоту був уражений двома українськими проти корабельними ракетами «Нептун».

Пізніше міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері «Москва».

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