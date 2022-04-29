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    Події в Україні

    Частину військової допомоги із США доставлять в Україну протягом доби - Пентагон

    Частину військової допомоги із США доставлять в Україну протягом доби - Пентагон
    фото: Генштаб ЗСУ

    У наступні 24 години очікуються більш як 12 авіарейсів в Україну

    Нова партія військової допомоги США Україні включатиме гаубиці, снаряди і безпілотники. Озброєння доставлять протягом доби 12 літаками американських ВПС, повідомляє CNN.

    Як повідомив високопоставлений представник Міністерства оборони США, в наступні 24 години очікуються більш як 12 авіарейсів в Україну. За його словами, нова партія озброєнь включатиме 155-мм гаубиці, снаряди до них, безпілотники «Фенікс» і радари.

    Представник Пентагону додав, що близько 100 українських військових пройшли навчання в США щодо застосування артилерії. Крім того, навчання на американських радарних системах пройшла група приблизно з 15 українців.

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    Частину військової допомоги із США доставлять в Україну протягом доби - Пентагон
    Частину військової допомоги із США доставлять в Україну протягом доби - Пентагон

    У Міноборони підкреслили, що навчання українських військових у США триватиме стільки, скільки буде потрібно.

    Також в Пентагоні опублікували фото, як здійснюється навантаження снарядів К155-мм гаубицям для відправки в Україну. Боєприпаси завантажують на військово-транспортний літак C-17 Globemaster III на авіабазі в Каліфорнії.

    Нагадаємо, союзники НАТО заявили про готовність посилити підтримку України, зокрема у військовій сфері.

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    Теги: росія окупанти США зброя війна військова техніка Україна Пентагон окупація #stoprussia
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    Частину військової допомоги із США доставлять в Україну протягом доби - Пентагон