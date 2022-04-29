Частину військової допомоги із США доставлять в Україну протягом доби - Пентагон

У наступні 24 години очікуються більш як 12 авіарейсів в Україну

Нова партія військової допомоги США Україні включатиме гаубиці, снаряди і безпілотники. Озброєння доставлять протягом доби 12 літаками американських ВПС, повідомляє CNN.

Як повідомив високопоставлений представник Міністерства оборони США, в наступні 24 години очікуються більш як 12 авіарейсів в Україну. За його словами, нова партія озброєнь включатиме 155-мм гаубиці, снаряди до них, безпілотники «Фенікс» і радари.

Представник Пентагону додав, що близько 100 українських військових пройшли навчання в США щодо застосування артилерії. Крім того, навчання на американських радарних системах пройшла група приблизно з 15 українців.

У Міноборони підкреслили, що навчання українських військових у США триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Також в Пентагоні опублікували фото, як здійснюється навантаження снарядів К155-мм гаубицям для відправки в Україну. Боєприпаси завантажують на військово-транспортний літак C-17 Globemaster III на авіабазі в Каліфорнії.

Нагадаємо, союзники НАТО заявили про готовність посилити підтримку України, зокрема у військовій сфері.