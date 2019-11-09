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    Події в Україні

    Окупанти в Криму продовжили арешт сімом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»

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    Окупанти в Криму продовжили арешт сімом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»

    Арешт було продовжено ще на три місяці

    Підконтрольний Російській Федерації Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт сімом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

    Про це повідомляє Крим.Реалії.

    У зв’язку з цим, Якім Бекіров, Яшар Муедінов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яников, Сервет Газієв, Меджит Абдурахманов, Владлен Абдулкадиров перебуватимуть у СІЗО до 15 лютого 2020 року.

    «Сьогодні під час засідання наші підзахисні заявили, що вони вважають себе громадянами України і вимагали, щоб відносно них застосовувалися норми міжнародного права, зокрема, IV Женевську конвенцію. У перебігу судового засідання суддя виніс окрему ухвалу, в частині того, що незабезпечення підсудних сухпайком на час участі в засіданні порушує їхні права. В іншому суд не задовольнив наші клопотання. Таким чином, запобіжний захід залишивс, як і раніше, утримання в СІЗО до 15 лютого», – заявив адвокат Назім Шейхмамбетов.

    До слова, обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких було відправлено у СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, а одного, Раїма Айвазова, наразі тримають у СІЗО Сімферополя. Крім цього ще один обвинувачуваний, Едем Яячиков, зник, а його місцеперебування невідоме з 27 березня.

    Нагадаємо, наприкінці жовтня п’ятьох фігурантів другої сімферопольського »справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Російської Федерації в кримське СІЗО №1 міста Сімферополя.

    Я повідомлялося, ветеранка кримськотатарського національного руху 82-річна Айше Сеітмуратова, яку затримали російські силовики на адмінмежі з анексованим Кримом, повернулась додому.

    Крим окупанти суд СІЗО
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