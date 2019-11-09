Російські силовики відпустили ветеранку кримськотатарського руху Сейтмуратову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після годинного утримання, російські правоохоронц відпустили Сеітмуратову

Ветеранка кримськотатарського національного руху 82-річна Айше Сеітмуратова, яку затримали російські силовики на адмінмежі з анексованим Кримом, повернулась додому.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, її не пропустили через адмінмежу і вона була вимушена повернутись до Сімферополя.

Чубаров додав, що після годинного утримання, російські правоохоронц відпустили Сеітмуратову.

Раніше повідомлялось, що на адміністративній межі між анексованим Росією Кримом і Херсонщиною російські силовики затримали ветеранку кримськотатарського національного руху Айше Сейтмуратову.