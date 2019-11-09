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    Російські силовики відпустили ветеранку кримськотатарського руху Сейтмуратову

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    Російські силовики відпустили ветеранку кримськотатарського руху Сейтмуратову

    Після годинного утримання, російські правоохоронц відпустили Сеітмуратову

    Ветеранка кримськотатарського національного руху 82-річна Айше Сеітмуратова, яку затримали російські силовики на адмінмежі з анексованим Кримом, повернулась додому.

    Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

    За його словами, її не пропустили через адмінмежу і вона була вимушена повернутись до Сімферополя.

    Чубаров додав, що після годинного утримання, російські правоохоронц відпустили Сеітмуратову.

    Раніше повідомлялось, що на адміністративній межі між анексованим Росією Кримом і Херсонщиною російські силовики затримали ветеранку кримськотатарського національного руху Айше Сейтмуратову.

    Крим кримські татари Рефат Чубаров
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