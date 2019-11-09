Прокуратура Криму передала в суд ООН докази порушення Росією прав людини



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На анексованому півострові зафіксовані факти тортур та вбивств

Матеріали із доказами порушення Росією прав людини в анексованому Криму до Міжнародного суду ООН передала прокуратура АР Крим.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Зазначається, що частина матеріалів прокуратури, що підтверджують порушення права громадян в Криму, використовуються в Міжнародному суді правосуддя. Справа стосується, зокрема, протиправної діяльності окупаційної влади РФ, що має місце в АР Крим та м. Севастополі.

«На окупованому півострові відбуваються умисні вбивства, викрадення, катування, переслідування, сотні незаконних обшуків та затримань українських громадян за расовими, релігійними та політичними ознаками», - зазначили у прес-службі.

Прокурор Криму Ігор Поночовний зазначив, що незважаючи на відсутність фактичного доступу до окупованої Росією території, українська прокуратура вживає всіх можливих заходів для встановлення обставин вчинення злочинів та причетних осіб.

«Прокуратура автономії і надалі готова співпрацювати з Міністерство закордонних справ України та іншими центральними органами виконавчої влади для захисту порушених державою-окупантом прав громадян та забезпечення інтересів України усіма можливими законними способами. У тому числі, на міжнародних майданчиках«, - зазначив прокурор.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний суд ООН визнав прийнятною скаргу у справі України проти РФ щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Як відомо, суд вперше розглядав Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Напередодні заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що 8 листопада «стане зрозуміло, який саме підхід застосовуватиме Суд до цієї справи».

«Чи буде це винятково формальний підхід, на застосуванні якого наполягає РФ, чи Суд пристане на позицію України та зважатиме на те, що гібридна агресія вимагає гібридної реакції на неї», - зазначила Зеркаль.

За її словами, це єдиний інструмент, який дозволяє притягнути до відповідальності за фінансування тероризму.

Нагадаємо, Україна подала позов у 2017 році. Київ вважає, що Росія порушує міжнародну Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризм, підтримуючи бойовиків на Донбасі, та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації через утиски кримських татар та українців в анексованому нею Криму.