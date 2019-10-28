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    П’ятьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з РФ до Криму – адвокат

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    <p>Будівля СІЗО в окупованому Росією Сімферополі</p> - П’ятьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з РФ до Криму – адвокат

    Будівля СІЗО в окупованому Росією Сімферополі

    Днями ще п’ятеро фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» по етапу були доставлені в СІЗО Сімферополя

    П’ятьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Росії в СІЗО окупованого РФ Сімферополя.

    Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на адвоката Едема Семедляєва.

    «Днями ще п’ятеро фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» по етапу були доставлені в СІЗО Сімферополя - це Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Шабан Умеров, Сервет Газієв і Яшар Муедінов», – розповів адвокат.

    Раніше повідомлялося, що фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» хочуть помістити у психлікарню.

    До слова, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від російської влади поліпшити умови утримання фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

    Крим кримські татари Росія СІЗО політв’язні адвокат Сімферополь
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