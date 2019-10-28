П’ятьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з РФ до Криму – адвокат



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Будівля СІЗО в окупованому Росією Сімферополі

Днями ще п’ятеро фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» по етапу були доставлені в СІЗО Сімферополя

П’ятьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Росії в СІЗО окупованого РФ Сімферополя.

Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на адвоката Едема Семедляєва.

«Днями ще п’ятеро фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» по етапу були доставлені в СІЗО Сімферополя - це Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Шабан Умеров, Сервет Газієв і Яшар Муедінов», – розповів адвокат.

Раніше повідомлялося, що фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» хочуть помістити у психлікарню.

До слова, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від російської влади поліпшити умови утримання фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».