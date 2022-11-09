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Арестович пояснив, що відбувається на Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Арестович пояснив, що відбувається на Херсонщині
Арестович вважає, що у результаті величезних втрат РФ фронт почне сипатися через 2-3 місяці
фото з відкритих джерел

Арестович: «Якби мобілізації не було в Росії, ми б вже давно знесли їх нахр*н з Херсона»

За його словами, Рашисти нікуди не тікають з території тимчасово окупованої Херсонщини, навпаки - вони мають намір щільно тримати там оборону і завдати максимальних втрат нашим військам. Але Кремль не досягне своїх цілей. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

Арестович пояснив дії росіян: їм важливо показати, що ЗСУ не здатні повернути Херсон під свій контроль, і використовувати це як аргумент для початку переговорів, мовляв, «ось же він, глухий кут».

«Але дулю їм з маком! Все ми візьмемо. Візьмемо повільно і методично, плавно і акуратно. По крапельці, по ковточку вип'ємо все. Херсон – це в основному артилерійський наступ, ми вражаємо цілі там і послаблюємо угруповання до стану, коли вони втратять здатність до опору організованого», – наголосив Арестович.

Також він пояснив, яку роль відіграє фактор мобілізованих в РФ у війні проти України. «Якби мобілізації не було в Росії, ми б вже давно знесли їх нахр*н з Херсона. Вони наситили бойові порядки, створили оперативну щільність, це збіглося ще з вичерпанням наших широких можливостей до наступу», – говорить Арестович.

За його словами, в результаті величезних втрат РФ фронт почне сипатися через 2-3 місяці. Тоді у РФ буде два варіанти – не проводити нову мобілізацію і провести її. Якщо проведуть - чим вони будуть воювати, вони будуть менш якісно забезпечені і оснащені.

Радник ОП каже, що мобілізація дозволила Путіну «відтягнути свій кінець», вона не змінила ситуацію на лінії фронту.

Як повідомлялося, на Херсонщині окупанти підірвали мости, бо бояться контрнаступу ЗСУ.

Читайте також: Ситуація на Херсонщині. Пентагон прорахував майбутні дії росіян
Теги: Олексій Арестович Херсон фронт рашисти радник Пентагон окупанти наступ мобілізація

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