Росія завдала ракетного удару по Дніпру

Мешканцям краще залишатися в укриттях

Мешканці Синельниківського району Дніпропетровської області почули вибух. Він прогримів під час повітряної тривоги. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Зазначається, що у Дніпрі місцеві також чули вибухи. Причина та деталі наразі невідомі. Мешканцям краще залишатися в укриттях.

Нагадаємо, російські війська вчора, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов розповів про ситуацію в місті під час війни. Також він підняв тему організованих злочинних угруповань в Дніпрі.

Також Борис Філатов офіційно звернувся до державних структур, зокрема, СБУ та НАБУ, із проханням звернути увагу на діяльність телеканалу, підконтрольного бізнесмену Олександру Петровському, відомому у кримінальному світі під прізвиськом «Нарік».