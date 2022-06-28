  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Росія завдала ракетного удару по Дніпру
рус
    Події в Україні

    Росія завдала ракетного удару по Дніпру

    Росія завдала ракетного удару по Дніпру

    Мешканцям краще залишатися в укриттях

    Мешканці Синельниківського району Дніпропетровської області почули вибух. Він прогримів під час повітряної тривоги. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

    Зазначається, що у Дніпрі місцеві також чули вибухи. Причина та деталі наразі невідомі. Мешканцям краще залишатися в укриттях.

    Нагадаємо, російські війська вчора, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр.

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей.

    Раніше мер Дніпра Борис Філатов розповів про ситуацію в місті під час війни. Також він підняв тему організованих злочинних угруповань в Дніпрі.

    Також Борис Філатов офіційно звернувся до державних структур, зокрема, СБУ та НАБУ, із проханням звернути увагу на діяльність телеканалу, підконтрольного бізнесмену Олександру Петровському, відомому у кримінальному світі під прізвиськом «Нарік».

    Читайте також: Гарматне м’ясо Росії. Чому буряти?
    Теги: вибух росія окупанти Борис Філатов війна Дніпро Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія завдала ракетного удару по Дніпру