Ракетні обстріли України: перехоплено розмову російських пілотів (відео)

Журналісти оприлюднили розмову окупантів за 25 червня

Загарбники продовжують бомбардувати мирні міста України. Завдяки черговому перехопленню розмов, вдалося відтворити хронологію ракетного обстрілу України 25 червня 2022 року, а також визначити точки зльоту та райони запусків ракет.

Як повідомляють журналісти проекту «Беларускі Гаюн», всього могло бути випущено близько 50 ракет. Запускали їх з повітряного простору Білорусі винищувачами та бомбардувальниками ВКС РФ.

«Якщо коротко, то в ударах були задіяні бомбардувальники Ту-22М3, які вилітали з військового аеродрому «Шайківка» (Калузька область, РФ) та винищувачі Су-34 та Су-35, що злетіли з військового аеродрому «Сеща» (Брянська область, РФ). Удари на території Львівської, Житомирської, Чернігівської та Київської областей України завдавалися ракетами Х-32 та Х-59МК», – повідомляє видання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

Лідери G7 відреагували на удар по Кременчуку.

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