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    Ракетні обстріли України: перехоплено розмову російських пілотів (відео)

    Завдяки перехопленню вдалося відтворити хронологію ракетного обстрілу - Ракетні обстріли України: перехоплено розмову російських пілотів (відео)
    Завдяки перехопленню вдалося відтворити хронологію ракетного обстрілу
    скріншот з відео

    Журналісти оприлюднили розмову окупантів за 25 червня

    Загарбники продовжують бомбардувати мирні міста України. Завдяки черговому перехопленню розмов, вдалося відтворити хронологію ракетного обстрілу України 25 червня 2022 року, а також визначити точки зльоту та райони запусків ракет.

    Як повідомляють журналісти проекту «Беларускі Гаюн», всього могло бути випущено близько 50 ракет. Запускали їх з повітряного простору Білорусі винищувачами та бомбардувальниками ВКС РФ.

    «Якщо коротко, то в ударах були задіяні бомбардувальники Ту-22М3, які вилітали з військового аеродрому «Шайківка» (Калузька область, РФ) та винищувачі Су-34 та Су-35, що злетіли з військового аеродрому «Сеща» (Брянська область, РФ). Удари на території Львівської, Житомирської, Чернігівської та Київської областей України завдавалися ракетами Х-32 та Х-59МК», – повідомляє видання.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

    Лідери G7 відреагували на удар по Кременчуку.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна обстріл бомбардування Україна окупація #stoprussia
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    Ракетні обстріли України: перехоплено розмову російських пілотів (відео)