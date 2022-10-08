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Окупанти вдень з гелікоптерів обстріляли Сумщину: є поранений

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти вдень з гелікоптерів обстріляли Сумщину: є поранений
Під ворожим вогнем опинилися села Краснопільської та Великописарівської громад
фото з відкритих джерел

Усього ж за день зафіксовано 55 ударів, з них 28 некерованих ракет

Російські військові сьогодні вдень чотири рази з гелікоптерів обстріляли територію Сумської області, не перетинаючи державний кордон. Про це повідомив в Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Усього ж за день зафіксовано 55 ударів, з них 28 некерованих ракет. Крім того, війська РФ били із САУ та мінометів. Під ворожим вогнем опинилися села Краснопільської та Великописарівської громад.

Внаслідок авіаудару по одному із сіл Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували до лікарні з осколковими пораненнями.

Також пошкоджено кілька приміщень тракторної бригади одного з аграрних підприємств, сушарку для зерна, комбайн та трактор. Крім того, спалахнуло поле кукурудзи.

Нагадаємо, російські війська обстріляли селище Кияниця Сумської області з артилерії. Внаслідок удару постраждали будинки та автомобілі.

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