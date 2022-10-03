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Пошкоджені будинки та автівки: окупанти обстріляли село на Сумщині (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Пошкоджені будинки та автівки: окупанти обстріляли село на Сумщині (фото)
Рашисти з артилерії обстріляли Сумщину
фото: Дмитро Живицький

У населеному пункті тимчасово немає газу

Російські війська обстріляли селище Кияниця Сумської області з артилерії. Внаслідок удару постраждали будинки та автомобілі. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Внаслідок артилерійського удару три будинки значно пошкоджені: від вибуху знесло огорожі, вибиті вікна, також уламками побиті уламками газові труби. Також у гаражах пошкоджено два автомобілі.

У населеному пункті тимчасово немає газу. Також у громаді частково немає електроенергії – пошкоджено лінії. Усі ушкодження домівки фіксуються, людям надається першочергова допомога, матеріали для відновлення.

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Нагадаємо, вночі, 2 жовтня, рашисти атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг. Снаряд поцілив у будівлю місцевого ліцею у середмісті. 

Також 2 жовтня, російські загарбники обстріляли обласний центр Запоріжжя.

Теги: Сумщина обстріл рашисти окупанти

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