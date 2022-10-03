Пошкоджені будинки та автівки: окупанти обстріляли село на Сумщині (фото)

У населеному пункті тимчасово немає газу

Російські війська обстріляли селище Кияниця Сумської області з артилерії. Внаслідок удару постраждали будинки та автомобілі. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Внаслідок артилерійського удару три будинки значно пошкоджені: від вибуху знесло огорожі, вибиті вікна, також уламками побиті уламками газові труби. Також у гаражах пошкоджено два автомобілі.

У населеному пункті тимчасово немає газу. Також у громаді частково немає електроенергії – пошкоджено лінії. Усі ушкодження домівки фіксуються, людям надається першочергова допомога, матеріали для відновлення.

10 фото На весь екран



















Нагадаємо, вночі, 2 жовтня, рашисти атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг. Снаряд поцілив у будівлю місцевого ліцею у середмісті.

Також 2 жовтня, російські загарбники обстріляли обласний центр Запоріжжя.