Окупанти вгатили по прикордонних громадах Сумщини: десятки прильотів

Одна з громад зазнала артобстрілу з території Росії

У четвер, 24 листопада, російські окупанти обстріляли три прикордонні громади Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Рашисти відкривали вогонь по Середино-Будській, Новослобідській та Шалигинській громадах.

По Новослобідській громаді ворог стріляв із мінометів. Було шість прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок.

Шалигинська громада зазнала артобстрілу (18 прильотів) із території Росії. Обійшлося без руйнувань.

Середино-Будська громада: російські окупанті обстріляли прикордоння із мінометів. Було 10 прильотів, без руйнувань.

Як повідомлялося, 24 листопада увечері російські окупанти знову обстріляли звільнений Херсон. Наразі відомо про десятьох постраждалих внаслідок обстрілу, четверо з них загинули.

Внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.