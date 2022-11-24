Окупанти знову обстріляли звільнений Херсон, є жертви (відео)

Ворожі снаряди потрапили у багатоповерхівку та дитячий майданчик

У четвер, 24 листопада, увечері російські окупанти знову обстріляли звільнений Херсон. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Близько 17:00 російські загарбники з артилерії та РСЗВ вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик», – розповів він у Telegram.

Наразі відомо про десятьох постраждалих внаслідок обстрілу, четверо з них загинули.

Як повідомлялося, 23 листопада під час масованого обстрілу України в Херсонській області постраждали 23 населені пункти, двоє осіб загинули.