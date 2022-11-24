Обстріл Вишгорода: кількість жертв збільшилась

Внаслідок ракетної атаки РФ було вбито 6 осіб

Кількість жертв ракетного обстрілу у Вишгороді збільшилася до шести людей, повідомив керівник Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

«6 загиблих, 30 постраждалих, розбиті багатоповерхівки, зламані долі. Місто Вишгород з’явилося на 200 років раніше за Москву і, попри все, буде процвітати, коли її вже не буде, бо тут живуть незламні українці, яких ракетами не залякати. Разом переможемо», – написав він у Facebook.

Нагадаємо, 23 листопада у Київській області російські ракети влучили у житловий сектор та інфраструктурні об‘єкти, відомо про щонайменше 20 постраждалих та одного загиблого.