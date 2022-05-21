Окупанти відкрили шлюзи на захопленій ГЕС. Вода затоплює Нову Каховку

ВІдбувається безконтрольний скид води з Каховського водосховища

У Херсонській області на захопленій російськими військовими Каховській ГЕС скидають воду з Каховського водосховища у великих обсягах, оскільки не працюють два гідроагрегати, які немає можливості відремонтувати через окупацію. Внаслідок цього вже затопило набережну і міський парк ім. Степана Фалдзинського у Новій Каховці. Під загрозою навколишні села і Херсон. Про це в місцевих телеграм-каналах повідомляють мешканці Нової Каховки.

«Орки відкрили шлюзи на Каховській ГЕС. Відбувається безконтрольний скид води. Вже затопило набережну Нової Каховки. Якщо так буде тривати далі, підтопити може й навколишні села. А в перспективі й сам Херсон», – пишуть мешканці міста.

Інформацію про вимушений скид води на умовах анонімності Центру журналістських розслідувань підтвердив працівник Каховської ГЕС.

«Через захоплення гідроелектростанції ми не маємо змоги відремонтувати два гідроагрегати. Вони не працюють, тому ми змушені скидати воду з Каховського водосховища в такому великому об’ємі. Фактично, ми її просто зливаємо і втрачаємо гроші», – розповів він.

Отримати коментар в ПрАТ «Укргідроенерго» ЦЖР не вдалось.

Наприкінці березня генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота повідомляв, що на захопленій росіянами Каховській ГЕС перестав працювати один із шести гідроагрегатів.

Профільні фахівці пояснювали, що в разі пошкоджень або навіть повної руйнації греблі Каховської ГЕС наслідки не будуть критичними для життя людей. Затопленню ж заселених територій, зокрема, Херсона, перешкоджатимуть плавні. Але суттєвого підтоплення не уникнути.

Нагадаємо, що близько 12:00 24 лютого російські окупанти, які вторглися на Херсонщину з боку тимчасово окупованого Криму, захопили Каховську ГЕС і взяли контроль над головною спорудою Північно-Кримського каналу у Таврійську.

16 березня в місті Нова Каховка виникла пожежа на Каховській ГЕС.