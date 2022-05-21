ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів під Ізюмом: відео масштабного вибуху
Українські військові завдають ворогу значних втрат на Харківщині
20 травня в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» вогнем артилерії було знищено ворожий склад з боєприпасами.
Як стало відомо, під вогонь ЗСУ потрапив склад боєприпасів у селі Бражковка в Ізюмському районі.
Відео знищення складу боєприпасів росіян з’явилося в мережі.
На кадрах видно, що внаслідок удару українських військових склад боєприпасів окупантів здетонував та спалахнув на великій території.
Як повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 21 травня, на Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів.
Найближчим часом очікується посилення угруповання військ на Харківському напрямку підрозділами зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу.