ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів під Ізюмом: відео масштабного вибуху

Українські військові завдають ворогу значних втрат на Харківщині

20 травня в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» вогнем артилерії було знищено ворожий склад з боєприпасами.

Як стало відомо, під вогонь ЗСУ потрапив склад боєприпасів у селі Бражковка в Ізюмському районі.

Відео знищення складу боєприпасів росіян з’явилося в мережі.

На кадрах видно, що внаслідок удару українських військових склад боєприпасів окупантів здетонував та спалахнув на великій території.

Як повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 21 травня, на Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів.

Найближчим часом очікується посилення угруповання військ на Харківському напрямку підрозділами зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу.