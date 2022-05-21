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    Події в Україні

    ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів під Ізюмом: відео масштабного вибуху

    Боєприпаси на складі росіян здетонували, спричинивши пожежу - ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів під Ізюмом: відео масштабного вибуху
    Боєприпаси на складі росіян здетонували, спричинивши пожежу
    фото: скріншот із відео

    Українські військові завдають ворогу значних втрат на Харківщині

    20 травня в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» вогнем артилерії було знищено ворожий склад з боєприпасами.

    Як стало відомо, під вогонь ЗСУ потрапив склад боєприпасів у селі Бражковка в Ізюмському районі.

    Відео знищення складу боєприпасів росіян з’явилося в мережі.

    На кадрах видно, що внаслідок удару українських військових склад боєприпасів окупантів здетонував та спалахнув на великій території.

    Як повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 21 травня, на Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів.

    Найближчим часом очікується посилення угруповання військ на Харківському напрямку підрозділами зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу.

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    Теги: вибух росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів під Ізюмом: відео масштабного вибуху