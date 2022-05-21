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    Події в Україні

    Майже 29 тис. загиблих росіян. Генштаб назвав втрати РФ за час війни в Україні

    Українські військові знищили понад 1,2 тис. ворожих танків - Майже 29 тис. загиблих росіян. Генштаб назвав втрати РФ за час війни в Україні
    Українські військові знищили понад 1,2 тис. ворожих танків
    фото: Генштаб

    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку

    У Україні триває 87-ма доба повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

    Із 24 лютого по 21 травня Збройні сили України ліквідували близько 28850 російських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    Станом на ранок 21 травня втрати противника орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 28850 (+150) осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 1278 (+15) од.,
    • бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од.,
    • артилерійських систем – 596 (+0) од.,
    • РСЗВ – 201 (+1) од.,
    • засоби ППО – 93 од.,
    • літаків – 204 од.,
    • гелікоптерів – 169 од.,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 (+2) од.,
    • крилаті ракети – 104 (+1) од.,
    • кораблі/катери – 13 од.,
    • автомобільна техніка та автоцистерни – 2178 (+16) од.,
    • спеціальна техніка – 43 од.

    Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.

    Дані уточнюються.

    Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Майже 29 тис. загиблих росіян. Генштаб назвав втрати РФ за час війни в Україні