На Херсонщині рашисти обстріляли з «Градів» колону цивільних авто: є загиблі

Є чимало поранених, як мінімум троє цивільних загинуло

У Херсонській області війська РФ обстріляли з «Градів» колону цивільних авто. Троє людей загинуло, та багато поранених. Про це повідомляє депутат облради Ігор Йосипенко на своїй сторінці у Facebook.

«17 травня біля села Давидів Брід орками було обстріляно з «Градів» близько сотні легкових авто, власники яких намагалися проїхати з Кривого Рогу в напрямку Берислава. Частина машин далі самостійно їхати не може, техніку понівечено. Є чимало поранених та, як мінімум, троє цивільних загинуло», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ЗСУ попереджали про заборону перетину лінії вогню в ці дні, проте люди простоявши в черзі близько трьох діб біля Давидов Броду все таки вирішили їхати.

Раніше повідомлялося, що херсонські бойовики викрадають та катують мирних мешканців. Херсонці, які побували в полоні і вирвалися на підконтрольну Уряду України територію, розповідають про знущання та насильство, що застосовувалося до них під час допитів.