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    Події в Україні

    На Херсонщині рашисти обстріляли з «Градів» колону цивільних авто: є загиблі

    Російська військова техніка зайшла до Херсону - На Херсонщині рашисти обстріляли з «Градів» колону цивільних авто: є загиблі
    Російська військова техніка зайшла до Херсону
    фото: Фокус

    Є чимало поранених, як мінімум троє цивільних загинуло

    У Херсонській області війська РФ обстріляли з «Градів» колону цивільних авто. Троє людей загинуло, та багато поранених. Про це повідомляє депутат облради Ігор Йосипенко на своїй сторінці у Facebook.

    «17 травня біля села Давидів Брід орками було обстріляно з «Градів» близько сотні легкових авто, власники яких намагалися проїхати з Кривого Рогу в напрямку Берислава. Частина машин далі самостійно їхати не може, техніку понівечено. Є чимало поранених та, як мінімум, троє цивільних загинуло», йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що ЗСУ попереджали про заборону перетину лінії вогню в ці дні, проте люди простоявши в черзі близько трьох діб біля Давидов Броду все таки вирішили їхати.

    Раніше повідомлялося, що херсонські бойовики викрадають та катують мирних мешканців. Херсонці, які побували в полоні і вирвалися на підконтрольну Уряду України територію, розповідають про знущання та насильство, що застосовувалося до них під час допитів.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині рашисти обстріляли з «Градів» колону цивільних авто: є загиблі