Окупанти відкрили у Донецьку другий пам’ятник Кобзону
Пам’ятник поставили біля бюсту вбитому ватажкові незаконного збройного формування «ДНР» Олександру Захарченку
В окупованому Донецьку відкрили бюст покійному російському співаку і політику Йосипу Кобзону.
Про це повідомляє «Крим.Реалії»
Зазначається, що церемонію відвідав депутат російської Держдуми з анексованого Криму Андрій Козенко. Він зачитав послання вдови співака Нінель: «шахтарський край був дорогим для Йосипа Давидовича з дитинства».
Пам’ятник поставили біля бюсту вбитому ватажкові незаконного збройного формування «ДНР» Олександру Захарченку. У заході брав участь нинішній ватажок «ДНР» Денис Пушилін.
Зазначимо, що у Донецьку тепер два монументи Кобзону. Перший на честь 66-ї річниці співака відкрили на площі біля Палацу молоді «Юність».
Раніше жителі окупованого Донбасу назвали людей, яким вони вірять.