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    Події в Україні

    Окупанти відкрили у Донецьку другий пам’ятник Кобзону

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    У Донецьку тепер два монументи Йосипу Кобзону - Окупанти відкрили у Донецьку другий пам’ятник Кобзону
    У Донецьку тепер два монументи Йосипу Кобзону

    Пам’ятник поставили біля бюсту вбитому ватажкові незаконного збройного формування «ДНР» Олександру Захарченку

    В окупованому Донецьку відкрили бюст покійному російському співаку і політику Йосипу Кобзону.

    Про це повідомляє «Крим.Реалії»

    Зазначається, що церемонію відвідав депутат російської Держдуми з анексованого Криму Андрій Козенко. Він зачитав послання вдови співака Нінель: «шахтарський край був дорогим для Йосипа Давидовича з дитинства».

    Пам’ятник поставили біля бюсту вбитому ватажкові незаконного збройного формування «ДНР» Олександру Захарченку. У заході брав участь нинішній ватажок «ДНР» Денис Пушилін.

    Зазначимо, що у Донецьку тепер два монументи Кобзону. Перший на честь 66-ї річниці співака відкрили на площі біля Палацу молоді «Юність».

    Раніше жителі окупованого Донбасу назвали людей, яким вони вірять.

    Йосип Кобзон окупанти бойовики на Донбасі ДНР депутат Донецьк Денис Пушилін пам'ятник
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