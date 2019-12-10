Окупанти відкрили у Донецьку другий пам’ятник Кобзону



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У Донецьку тепер два монументи Йосипу Кобзону

Пам’ятник поставили біля бюсту вбитому ватажкові незаконного збройного формування «ДНР» Олександру Захарченку

В окупованому Донецьку відкрили бюст покійному російському співаку і політику Йосипу Кобзону.

Про це повідомляє «Крим.Реалії»

Зазначається, що церемонію відвідав депутат російської Держдуми з анексованого Криму Андрій Козенко. Він зачитав послання вдови співака Нінель: «шахтарський край був дорогим для Йосипа Давидовича з дитинства».

Пам’ятник поставили біля бюсту вбитому ватажкові незаконного збройного формування «ДНР» Олександру Захарченку. У заході брав участь нинішній ватажок «ДНР» Денис Пушилін.

Зазначимо, що у Донецьку тепер два монументи Кобзону. Перший на честь 66-ї річниці співака відкрили на площі біля Палацу молоді «Юність».

Раніше жителі окупованого Донбасу назвали людей, яким вони вірять.