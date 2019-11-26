Мерія Харкова подала до суду на Український інститут нацпам'яті через Жукова



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Підставою для позову стала реакція Українського інституту національної пам'яті на спроби перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова

У Кернеса побачили «втручанням» в діяльність Харківської міськради

Харківська міська рада подала до суду на Український інститут національної пам'яті (УІНП): мерія просить суд заборонити УІНП втручатися в роботу міського самоврядування.

Про це повідомляє видання Zn.ua з посиланням на фотокопію позову, поданого в Окружний адміністративний суд.

Наголошується, що підставою для позову стала реакція УІНП на спроби перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова, встановлення пам'ятника радянському воєначальнику, а також меморіальної дошки почесному громадянину Харкова, генерала КДБ Юрі Шрамко.

УІНП нагадав міськраді та меру Харкова Геннадію Кернесу, що ці дії є пропагандою комуністичного тоталітарного режиму, що порушують чинне законодавство, і за них передбачена кримінальна відповідальність.

При цьому укладач позову цитує в документі норми Закону, які прямо забороняють називати вулиці на честь радянського керівництва і партійних функціонерів. Проте нагадування УІНП про неприпустимість порушення згаданих норм і звернення в правоохоронні органи називає «втручанням» в діяльність міськради.

З фотокопією позову, поданого в Окружний адміністративний суд Києва, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 20 листопада У Харкові пам’ятник Жукову облили фарбою.

2 червня у Харкові активісти за допомогою мотузки демонтували погруддя Жукова та встановили на його місці державний прапор. 11 липня погруддя відновили.

Також Харківська міськрада через суди намагалася повернути проспекту Григоренка ім’я маршала Жукова. Втім, Окружний адміністративний суд визнав незаконним перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова у Харкові.