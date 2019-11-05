У Будапешті написом про «русскій мір» осквернили памятник жертвам революції 1956 року
Монумент облили червоною фарбою і розкидали жалобні вінки
Мовою оригіналу
Вчера ночью в Будапеште был осквернён памятник жертвам революции 1956 года - как раз в день национального траура в Венгрии.
Текст, который нанесли на стеллу павших героев: «1956 можем повторить», «Русский мир вернётся».
Кроме того, монумент облили красной краской и раскидали траурные венки.
Нынешнее венгерское правительство очень любит посоревноваться с Кремлем на тему, кто больше пакостей устроит Украине.
Только до сих пор не может извлечь верного урока из 56-го года:
- Кремль всегда предаёт.
И это правило не знает исключений.
Джерело: блог Олексія Арестовича
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