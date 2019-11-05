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    Думки вголос

    У Будапешті написом про «русскій мір» осквернили памятник жертвам революції 1956 року

    • Олексій Арестович

      військовий експерт

    • Розсилка
    У Будапешті написом про «русскій мір» осквернили памятник жертвам революції 1956 року

    Монумент облили червоною фарбою і розкидали жалобні вінки

    Мовою оригіналу

    Вчера ночью в Будапеште был осквернён памятник жертвам революции 1956 года - как раз в день национального траура в Венгрии.

    Текст, который нанесли на стеллу павших героев: «1956 можем повторить», «Русский мир вернётся».

    Кроме того, монумент облили красной краской и раскидали траурные венки.

    Нынешнее венгерское правительство очень любит посоревноваться с Кремлем на тему, кто больше пакостей устроит Украине.

    Только до сих пор не может извлечь верного урока из 56-го года:

    • Кремль всегда предаёт.

    И это правило не знает исключений.

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Угорщина памятник
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