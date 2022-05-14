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    Події в Україні

    Окупанти відпустили з полону заступника голови сільради Чорнобаївки

    Росіяни викрали Євгенія Родіонова 2 травня - Окупанти відпустили з полону заступника голови сільради Чорнобаївки
    Росіяни викрали Євгенія Родіонова 2 травня
    фото: Суспільне

    Євгеній Родіонов 12 днів перебував у полоні рашистів

    Російські окупанти відпустили з полону заступника голови Чорнобаївської сільради Херсонської області Євгенія Родіонова. Про це Укрінформу повідомила його дружина Інна Родіонова.

    Чоловіка відпустили близько 16 години 14 травня.

    За словами жінки, вона спілкувалася з ним телефоном.

    Нагадаємо, 2 травня о 7 годині озброєні військові РФ захопили приміщення Чорнобаївської сільської ради. Вони зірвали Державний прапор України, зламали замки у службових кабінетах та сейфах, провели обшук, працівників не допустили до робочих місць, вивісили російський прапор.

    Того ж дня після допиту з приміщення сільської ради російські окупанти викрали заступника сільського голови Євгенія Родіонова.

    Щодо сільського голови, то за місцем проживання Ігоря Дудара військові РФ провели обшук, пошкодивши майно. Із 2 травня сільський голова перебував у тяжкому стані в лікарні, а за самою лікарнею ведеться нагляд російськими військовими.

    Як повідомлялося, мешканка Нової Каховки, тренерка з футболу Ірина Петрова, яку російські військові викрали біля будинку 9 травня, повернулась додому 13 травня.

    Віктора Маруняка, старосту Старої Збур’ївки на Херсонщині, викрали та декілька тижнів катували росіяни. Урешті разом з дружиною йому вдалося евакуюватись.

    Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що рашисти влаштували розстріл в'язнів на Херсонщині. Зокрема, 11 травня окупанти зайшли до установи, закидали камери світлошумовими гранатами та відкрили вогонь з автоматів. Одного ув'язненого було вбито за висловлювання обурення.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти відпустили з полону заступника голови сільради Чорнобаївки