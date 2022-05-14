Обличчя героїв. Промовисті фото захисників України з «Азовсталі»

Нацгвардія, поліція, прикордонники. Усі там герої, всі стоять, попри все

На заводі «Азовсталь», який штурмують окупанти, перебуває понад тисяча українських військових

Телеграм-канал Вертикаль розмістив світлини захисників України з «Азовсталі».

«Нацгвардія, поліція, прикордонники. Усі там герої, всі стоять, попри все», – йдеться у коментарі до світлин.

Нагадаємо, родичі українських захисників, які боронять Маріуполь та перебувають на заводі «Азовсталь», закликали президента Китаю Сі Цзіньпіня вплинути на російського диктатора Володимира Путіна у питанні вивезення поранених бійців у безпечне місце.

Також стало відомо, що Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.

Тим часом у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар заявив, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

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