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    Обличчя героїв. Промовисті фото захисників України з «Азовсталі»

    Нацгвардія, поліція, прикордонники. Усі там герої, всі стоять, попри все - Обличчя героїв. Промовисті фото захисників України з «Азовсталі»
    Нацгвардія, поліція, прикордонники. Усі там герої, всі стоять, попри все

    На заводі «Азовсталь», який штурмують окупанти, перебуває понад тисяча українських військових

    Телеграм-канал Вертикаль розмістив світлини захисників України з «Азовсталі».

    «Нацгвардія, поліція, прикордонники. Усі там герої, всі стоять, попри все», – йдеться у коментарі до світлин.

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    Обличчя героїв. Промовисті фото захисників України з «Азовсталі»
    Обличчя героїв. Промовисті фото захисників України з «Азовсталі»
    Обличчя героїв. Промовисті фото захисників України з «Азовсталі»
    Обличчя героїв. Промовисті фото захисників України з «Азовсталі»
    Обличчя героїв. Промовисті фото захисників України з «Азовсталі»
    Обличчя героїв. Промовисті фото захисників України з «Азовсталі»
    Обличчя героїв. Промовисті фото захисників України з «Азовсталі»
    Обличчя героїв. Промовисті фото захисників України з «Азовсталі»
    Обличчя героїв. Промовисті фото захисників України з «Азовсталі»

    Нагадаємо, родичі українських захисників, які боронять Маріуполь та перебувають на заводі «Азовсталь», закликали президента Китаю Сі Цзіньпіня вплинути на російського диктатора Володимира Путіна у питанні вивезення поранених бійців у безпечне місце.

    Також стало відомо, що Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.

    Тим часом у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

    Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар заявив, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

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    Теги: прикордонники Маріуполь росія окупанти війна Азов Нацгвардія Україна поліція окупація #stoprussia
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    Обличчя героїв. Промовисті фото захисників України з «Азовсталі»