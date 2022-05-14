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    Події в Україні

    Обстріли Харківщини: двом російським командирам повідомили про підозру

    Надавали команди обстрілювати Харківщину: двом російським командирам повідомлено про підозру - Обстріли Харківщини: двом російським командирам повідомили про підозру
    Надавали команди обстрілювати Харківщину: двом російським командирам повідомлено про підозру
    фото: Прокуратура Харківської області

    24 лютого окупанти дали вказівку з території ї Бєлгородської області РФ обстріляти з «Градів» Харківську область

    Двом російським командирам, які наказали обстрілювати Харківську область прокуратура повідомила про підозру. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

    Слідство встановило, що вони 24 лютого дали вказівку з території ї Бєлгородської області РФ обстріляти з «Градів» Харківську область.

    «Виконуючи злочинний наказ, підлеглі командирам російські військовослужбовці обстрілювали Харківщину. Своїми діями вони зруйнували об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт Козача Лопань Харківського району та навчальний заклад Дергачівської міської ради», – йдеться у повідомленні.

    Російським командирам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

    Як повідомлялось раніше, двох російських військових, які виконували злочинні вказівки підозрюваних, було взято у полон ЗСУ. Наразі обвинувальний акт стосовно них затверджено та направлено до суду. Це є одним із перших випадків публічного суду в Україні над російськими військовослужбовцями.

    Напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.

    Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.

    Теги: Харків росія окупанти прокуратура ЗСУ війна Офіс Генерального прокурора наказ Україна окупація #stoprussia
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    Обстріли Харківщини: двом російським командирам повідомили про підозру