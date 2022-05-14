У Новій Каховці окупанти відпустили викрадену 9 травня тренерку

Окупанти тримали жінку в полоні п'ять днів

Мешканка Нової Каховки, тренерка з футболу Ірина Петрова, яку російські військові викрали біля будинку 9 травня, повернулась додому 13 травня. Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада на своїй сторінці у Facebook.

«Добра новина. Додому повернулась тренерка з футболу новокаховчанка Ірина Петрова», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 травня у Новій Каховці на Херсонщині група чоловіків в цивільному одязі з георгіївськими стрічками викрала Петрову біля під’їзду її будинку.

Вони забрали жінку до відділення поліції, де вона і знаходилась дотепер.

37-річна Ірина Петрова – арбітр Української асоціації футболу. Вона працює як на міжнародних жіночих змаганнях, так і на національних чоловічих. Також вона є спортивним тренером з футболу.

Як повідомлялося, Віктора Маруняка, старосту Старої Збур’ївки на Херсонщині, викрали та декілька тижнів катували росіяни. Урешті разом з дружиною йому вдалося евакуюватись.

Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що рашисти влаштували розстріл в'язнів на Херсонщині. Зокрема, 11 травня окупанти зайшли до установи, закидали камери світлошумовими гранатами та відкрили вогонь з автоматів. Одного ув'язненого було вбито за висловлювання обурення.