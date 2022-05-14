Росія може вкрасти в України зерна на $450 млн

РФ вже продає українське зерно, видаючи його за своє

Частина елеваторів знаходиться на окупованих Росією територіях Україні, і там уже почалося викрадання зерна. Його вивозять до Криму, а звідти везуть на експорт у вигляді російського. Про це розповів в інтерв'ю «НВ Бізнес» президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

Наше міністерство АПК вже звернулося до відповідних міжнародних інстанцій, зазначив він.

«Міжнародні компанії можуть розібратися, звідки йде зерно. Не думаю, що хтось із них його купуватиме. Можливо, воно постачатиметься до підсанкційних країн», – сказав Горбачов.

За його словами, на окупованих територіях на півдні Запорізької та у Херсонській областях зберігається чимало зерна. «Думаю, близько 1,5 млн т», – вважає експерт

Горбачов оцінив його вартість. «Зерно коштує в середньому по $300 за т, тобто його загальна вартість $450 млн», – сказав він.

Нагадаємо, за останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна. Його планували відправити в інші країни. Також армія РФ з початку війни вже знищила на території України шість найбільших елеваторів, а на тимчасово окупованих територіях грабує фермерів та вивозить майно.

За даними Мінагрополітики, загарбники поставили ультиматум фермерам – вони дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо ті погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.