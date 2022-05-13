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    Херсонщина: рашисти влаштували розстріл в'язнів. Денісова повідомила деталі

    Херсонщина: рашисти влаштували розстріл в'язнів. Денісова повідомила деталі
    фото з відкритих джерел

    Дії РФ є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду

    Інформація ЗМІ щодо вбивства ув'язненого у Херсонському СІЗО підтвердилась. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

    За повідомленням працівників колонії, 11 травня окупанти зайшли до установи, закидали камери світло шумовими гранатами та відкрили вогонь з автоматів. Одного ув'язненого було вбито за висловлювання обурення.

    «Наразі установа перебуває під керівництвом колаборанта Євгенія Соболева, який погодився очолити пенітенціарну систему у Херсонській області», – зазначила Денісова.

    Начальника установи вивезено в невідомому напрямку. Працівники установи відмовилися працювати на окупаційну владу та написали рапорти про звільнення. Зв'язок з установою втрачено.

    Минулого тижня звернулася до Міністра юстиції України з вимогою вжити заходів для евакуації ув’язнених Херсонського СІЗО та інших установ ДКВС у Херсонській області.

    Людмила Денісова наголошує, що дії РФ є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

    Нагадаємо, що уночі 12 травня російська авіація завдала ударів по Новгороду-Сіверському. Як уточнили в пресслужбі оперативного командування «Північ», вибухи сталися близько 00:10 та 00:23.

    Тим часом російська компанія «Совкомфлот» продасть частину флоту, щоб погасити кредити у західних банках – через це без роботи можуть залишитися моряки з міста Новоросійськ у Краснодарському краї.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Херсонщина: рашисти влаштували розстріл в'язнів. Денісова повідомила деталі