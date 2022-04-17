У курортну Кирилівку заїхало близько 30 російських БТРів

Російські окупанти викрали селищного голову Кирилівки, що у Запорізькій області. Івана Малєєва відвезли до «комендатури», пишуть місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що вчора у Кирилівку заїхало близько 30 російських БТРів, а сьогодні вранці техніка оточила селище, і окупанти почали ходити по домівках. За словами місцевих жителів, військові РФ шукали браконьєрів.

Крім того, вони стріляли у бік рибалок, які сьогодні все ж вийшли в море. А також побили місцевого жителя, забравши з його двору автомобіль і човен.

Пізніше стало відомо про викрадення селищного голови Івана Малєєва, якого відвезли в комендатуру. Місцеві жителі повідомили, що росіяни почали рити окопи навколо курортного селища.

Раніше окупанти пограбували дачу Зеленського на острові Бірючий, що на Азовському узбережжі.

Нещодавно на Херсонщині окупанти викрали депутата райради.