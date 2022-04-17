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    Події в Україні

    Окупанти викрали селищного голову Кирилівки

    Івана Малєєва відвезли до &laquo;комендатури&raquo; - Окупанти викрали селищного голову Кирилівки
    Івана Малєєва відвезли до «комендатури»
    фото з відкритих джерел

    У курортну Кирилівку заїхало близько 30 російських БТРів

    Російські окупанти викрали селищного голову Кирилівки, що у Запорізькій області. Івана Малєєва відвезли до «комендатури», пишуть місцеві ЗМІ.

    Повідомляється, що вчора у Кирилівку заїхало близько 30 російських БТРів, а сьогодні вранці техніка оточила селище, і окупанти почали ходити по домівках. За словами місцевих жителів, військові РФ шукали браконьєрів.

    Крім того, вони стріляли у бік рибалок, які сьогодні все ж вийшли в море. А також побили місцевого жителя, забравши з його двору автомобіль і човен.

    Пізніше стало відомо про викрадення селищного голови Івана Малєєва, якого відвезли в комендатуру. Місцеві жителі повідомили, що росіяни почали рити окопи навколо курортного селища.

    Раніше окупанти пограбували дачу Зеленського на острові Бірючий, що на Азовському узбережжі.

    Нещодавно на Херсонщині окупанти викрали депутата райради.

    Теги: росія окупанти війна викрадення Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Окупанти викрали селищного голову Кирилівки