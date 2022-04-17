Головний спонсор «вагнерівців» помічений на Донбасі

Євген Пригожин може мати завдання на викрадення або знищення українських високопосадовців

Російський олігарх Євген Пригожин, який вважається власником приватної військової компанії Вагнера (ПВК Вагнера), приїхав на Донбас. Як повідомляє «Ліга», фотографію з ним у суботу, 16 квітня, виклав у соцмережі російський депутат-єдинорос Віталій Мілонов.

Російське видання «Можемо пояснити» (раніше – «Відкриті медіа» Михайла Ходорковського) з посиланням на джерело, наближене до ПВК Вагнера, пише, що він приїхав в Україну за наказом Кремля. Від нього вимагають взяти в полон когось із керівництва України.

Євгена Пригожина неофіційно називають «кухарем Путіна» через те, що підконтрольні йому компанії забезпечували послуги харчування в Кремлі.

Нагадаємо, радник міністра оборони Маркіян Лубківський заявив, що кремлівська ПВК Вагнера готувала замах на президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

4 квітня журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв оприлюднив фото бойовика ПВК Вагнера, зроблене у Донецьку поблизу готелю Park Inn, де раніше проживали представники місії ОБСЄ.

А перші докази присутності «вагнерівців» на території України, зокрема, загибелі представників цієї приватної військової компанії на фронтах російсько-української війни, з’явилися ще на початку березня.

Пізніше, 12 березня, в районі Новоукраїнки співробітники Служби безпеки України взяли в полон бойовика приватної військової компанії «Вагнер».

На початку квітня стало відомо про знищення бойовиків та бронетехніки ПВК в Луганській області. Згодом прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив про те, що близько 1000 осіб, пов'язаних з групою Вагнера, наразі перебувають на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.