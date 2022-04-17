100 тисяч мешканців Маріуполя потерпають від нестачі їжі
Тіло убитого агресором жителя Маріуполя
Український омбудсмен звертає увагу ООН на факти геноциду
За інформацією ООН, понад 100 000 мирних жителів блокованого російськими агресорами Маріуполя міста страждають від нестачі води та їжі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважений Верховної Ради із захисту прав людини Людмила Денісова.
«За понад місяць блокади міста рашисти не допустили туди жоден гуманітарний конвой з продовольством та ліками від України або міжнародних організацій», - зокрема написала вона.
При цьому, широко розрекламована у ЗМІ окупанта гуманітарна допомога РФ включає лише буханку хліба та пляшку води на добу. Видача продуктів проходить в штабах «Єдиної Росіі», але харчів катастрофічно не вистачає. З кожним днем погіршується ситуація з медичною допомогою - шириться антисанітарія, а перебування у сирих холодних підвалах викликають інфекційні та застудні хвороби. При цьому отримати допомогу лікаря у місті неможливо.
Людмила Денісова нагадує, що з понеділка в місті окупантами буде заборонено переміщення та навіть перебування на вулиці без спеціальних перепусток. Сотні містян вимушені вистоювати черги для їх отримання, інакше - отримати навіть мізерний пайок з хлібом буде неможливо.
«Рашисти знищують маріупольців усіма можливими засобами, перетворивши місто на пекло. Такі дії РФ є геноцидом українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду», - каже український омбудсмен.
Також Людмила Денісова звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти вчинення РФ злочину геноциду та порушень прав людини в Україні.
Нагадаємо, у Маріуполі загинула медик Національної гвардії, старший сержант Олена Кушнір, яка залишалася в місті рятувати військових та цивільних.
Раніше влада Маріуполя показала відео зруйнованого міста.
Виступаючи перед британським парламентом президент Володимир Зеленський розповів, що на 13-й день війни у блокованому російськими військами Маріуполі від зневоднення померла дитина. «Вони не пускають ні харчові продукти, ні воду не дають людям», - сказав український президент.
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