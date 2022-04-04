Окупанти пограбували дачу Зеленського на острові Бірючий

Рашисти також почали грабувати бази відпочинку на Азовському узбережжі

Російські загарбники розграбували дачу президента Володимира Зеленського на острові Бірючий, що за 9 км від Кирилівки Запорізької області. Вранці 2 квітня звідти вивозили меблі. Про це повідомляє «Ріа-Мелітополь» із посиланням на інформацію очевидців. Зазначається, що до маєтку українського лідера окупанти заїхали близько 05:30.

«Це були військові з Генічеська. Їх супроводжував директор Азово-Сиваського нацпарку Євген Поповчук. Два БТР залишилися на дачі президента Володимира Зеленського. А три вирушили на прикордонну заставу», – повідомили очевидці.

Після цього, за словами місцевих жителів, окупанти також вирушили до Кирилівки, де оселилися біженці з Маріуполя – люди ромської національності. Останні зникли з селища, щойно побачили російських військових.

«Далі орки пройшли на бази відпочинку «Стандарт» та «Буревісник» на косі Пересип. Кириляни вже повідомляють, що на Федотовій косі почали обносити бази відпочинку. Проте офіційного підтвердження цього поки що немає», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що мало хто знав про наявність у президента Зеленського резиденції на острові Бірючому, поруч з колишньою дачею Хрущова. Водночас, як раніше повідомляло «VGorode Запорожье», там немає жодних високих огорож та інших перешкод, але потрапити туди можна було лише за спецперепустками.

Острів Бірючий – величезний піщаний острів в Азовському морі загальною площею понад 7 тисяч гектарів.

Як писали місцеві ЗМІ, на території дачі Зеленського є басейн, спортивний майданчик. Президент, за словами тамтешніх мешканців, любив відпочивати на острові разом зі сім’єю