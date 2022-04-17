Рятувальники попереджають: одеські пляжі досі заміновані

У відомстві наголосили: У жодному випадку не пересуватися по території узбережжя та пляжами Одеси i області

ДСНС спростовує фейки про розмінування одеських пляжів

Інформація у деяких пабліках та Telegram-каналах щодо розмінування одеських пляжів не відповідає дійсності. Їх відвідування надалі є небезпечним і забороненим. Про це йдеться в офіційній заяві головного управління ДСНС в Одеській області.

«Терміново! До уваги одеситів і мешканців Одеської області! Сьогодні, в декотрих телеграм-каналах, з'явилась новина про те, що нібито сьогодні ДСНС буде розпочинати частково розміновувати одеські пляжі. Ця інформація не відповідає дійсності і є фейковою! Жодних заяв представники управління ДСНС в Одеській області не робили!», – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили: У жодному випадку не пересуватися по території узбережжя та пляжами Одеси i області.

«Відвідувати пляжі й надалі категорично заборонено - вони заміновані!», – заявили в ДСНС.

Як відомо, росіяни обстрілюють Одещину з окупованого Криму.

Раніше на Одещині слідчі провели масштабну спецоперацію з виявлення диверсантів.

15 квітня окупанти запустили ракету по Одещині, але вона не долетіла. В Одеській ОВА розуміють, що Росія буде мститися за успішну атаку по флагману її Чорноморського флоту – потопленому ракетному крейсеру «Москва». Адже це – не просто втрата корабля, а й емоційний та психологічний удар по так званому іміджу «другої армії світу». Втім, наші захисники готові відбивати ворожі атаки.

Нагадаємо, 8 квітня ворог знову завдав ракетного удару по Одещині.

Того ж дня Одеса зазнала ракетного удару з моря.