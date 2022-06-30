Окупанти викрали ще п’ятьох людей разом із мером Херсона

Викрадення сталося біля одного з комунальних підприємств Херсона

28 червня разом із мером Херсона Ігорем Колихаєвим російські війьськові викрали ще п'ятьох осіб. Про це повідомляє місцеве видання «Мост» із посилання на джерела в Херсонській міській раді.

Зокрема, були викрадені директор міського ГАСКу Ростислав Маршак та директор КП «Муніципальна варта» Ілля Чорнозуб.

Крім того, разом із мером Херсона були затримані та вивезені у невідомому напряму керівник Інспекції з благоустрою Віталій Лисенко, начальник охорони Колихаєва Віктор Скиба та особистий охоронець мера Андрій Крейза.

Як повідомлялося, 28 червня у Херсоні окупанти викрали міського голову Ігоря Колихаєва.

Так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов підтвердив інформацію про викрадення, назвавши цей інцидент «нейтралізацією».

Відомо, що Ігор Колихаєв залишався у Херсоні попри окупацію. Він казав, що виконує свій обов'язок перед виборцями. Геннадій Лагута розкритикував Ігоря Колихаєва за те, що той не покинув окуповане росіянами місто.

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