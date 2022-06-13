Що мер Херсона досі робить в окупованому місті? Голова ОВА про поведінку Колихаєва

Геннадій Лагута впевнений, що міський голова мав би давно покинути окупований обласний центр

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Геннадій Лагута розкритикував міського голову Херсона Ігоря Колихаєва за те, що той не покинув окуповане росіянами місто. Про це він сказав у інтерв’ю «Главкому».

За словами Лагути, він покинув Херсон 25 лютого, і того ж дня дав пораду міському голові Ігорю Колихаєву також залишити Херсон. Очільник Херсонської ОВА додав, що знайомий з Колихаєвим 20 років. Він наголосив, що вважає рішення мера Херсона залишитися у місті під час окупації неправильним.

«Усі мери та їхні заступники мали виїхати, перед цим записавши звернення до населення. Людям варто було роз’яснити, щоб не панікували, також намагалися залишити окуповані території. А в кінці звернення представники мали б запевнити, що обов’язково повернуться. Адже це війна», – сказав Лагута.

Нагадаємо, нещодавно мер Херсона Ігор Колихаєв розповів іноземним та українським журналістам про життя міста в окупації, так званому «тихому Херсоні».

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області Збройні сили України ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка.

Також Збройні сили України звільнили село Благодатне на Херсонщині. Наразі до обласного центру залишається 15 км.

Президент Володимир Зеленський також поінформував, що українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Також, за його словами, є певні успіхи в Запорізькій області.

Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута також розповів, де його застав початок війни, та чому стрімке вторгнення росіян не зустріло належного опору.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що російські окупанти переслідують громадян у нещодавно захоплених частинах Херсонської і Запорізької областей. Головним критерієм, аби впасти у немилість загарбників, є відданість Україні.