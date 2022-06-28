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    Події в Україні

    Окупанти викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва

    Окупанти викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва
    фото з відкритих джерел

    Наразі невідомо, де перебуває Колихаєв

    Російські окупанти забрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Про це «Главкому» повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

    Лагута зазначив, що росіяни затримали Колихаєва приблизно об 11 годині 28 червня. Наразі невідомо, де перебуває мер Херсона.

    Інформацію також підтвердила радниця Колихаєва Галина Ляшевська у Facebook. «Вони забрали Ігоря Колихаєва», – написала радниця.

    Відомо, що Ігор Колихаєв залишався у Херсоні попри окупацію. Він казав, що виконує свій обов'язок перед виборцями. Геннадій Лагута розкритикував Ігоря Колихаєва за те, що той не покинув окуповане росіянами місто.

    Нагадаємо, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів іноземним та українським журналістам про життя міста в окупації, так званому «тихому Херсоні».

    Раніше рашисти викрадали міського голову міста Берислав на Херсонщині.

    Нагадаємо, що нещодавно у тимчасово окупованому Херсоні невідомі підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка.


    Теги: росія окупанти війна Херсонщина мер Україна Херсон окупація Ігор Колихаєв #stoprussia
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    Окупанти викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва